Stand: 31.07.2024 17:07 Uhr Campingplatz in Lobbe: Unbekannte brechen in Autos ein

Auf dem Parkplatz des Campingplatzes in Lobbe (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen in mehrere Autos eingebrochen. Dort haben sie Bargeld aus den Geldbörsen gestohlen, die in den Autos lagen. Die Polizei rät hier zu Wachsamkeit. Selbst wer nur kurz sein Fahrzeug verlässt, sollte seine Wertsachen immer mitnehmen. Urlaubern raten die Beamten, Geld, Smartphone, Schmuck und andere wertvolle Gegenstände nicht offen sichtbar im Wohnmobil oder Hotelzimmer liegen zu lassen.

