Bunt und leuchtend: Lichterfahrt der Landwirte in Greifswald

Etwa 35 Traktoren und LKW sind für die traditionelle Lichterfahrt der Landwirte angemeldet, heißt es von den Organisatoren. Die bunt beleuchteten Fahrzeuge starten am Donnerstag um 16 Uhr an der Kinderkrebsstation der Universitätsmedizin Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Kolonne fährt gegen 17.30 Uhr durch die Innenstadt am Weihnachtsmarkt vorbei und dann weiter bis zum Kinderhospiz Leuchtturm e.V.. Mit der Aktion wollen die Landwirte den kranken Kindern eine Freude bereiten.

