Brand in Wolgast: Mehr als 50 Tauben sterben

In der Bahnhofsstraße in Wolgast sind in der Nacht zu Samstag eine Gartenlaube und ein Taubenschlag in Brand geraten. Sie befinden sich auf einem unbewohnten Grundstück. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Taubenschlag bereits in voller Ausdehnung. Insgesamt 31 Kräfte aus Wolgast, Hohendorf und Sauzin waren im Einsatz. Sie konnten 20 Tauben retten, der Großteil der Zuchttiere starb jedoch. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

