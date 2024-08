Brand in Wolgast: Mehr als 50 Tauben sterben Stand: 10.08.2024 13:17 Uhr Bei einem Brand in Wolgast kam der Großteil einer Taubenzucht ums Leben. Die Feuerwehr konnte nur noch wenige Tiere rechtzeitig aus dem Taubenschlag retten.

In der Bahnhofsstraße in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind in der Nacht zu Sonnabend eine Gartenlaube und ein Taubenschlag in Brand geraten. Die Laube sowie der angebaute Schlag befinden sich auf einem unbewohnten Grundstück. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Taubenschlag bereits in voller Ausdehnung. Insgesamt 31 Einsatzkräfte aus Wolgast, Hohendorf und Sauzin waren im Einsatz. Obwohl die Feuerwehr 20 Tauben retten konnte, starben mit circa 50 bis 60 Tauben ein Großteil der Zucht. Dabei handelte es sich sowohl um Zuchttauben als auch Hochzeitstauben. Die Tauben befinden sich jetztbei der Tiernotrettung.

Zum Zeitpunkt des Brandes war der Eigentümer des Grundstücks nicht vor Ort. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

