Blutspender in Vorpommern gesucht

Die Universitätsmedizin Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht heute dringend Blutspender. Nach Angaben eines Sprechers der Blutspende reichen die Vorräte aktuell nur noch für wenige Tage. Jedoch müsse auch der Bedarf bis nach dem Jahreswechsel gedeckt sein, heißt es. Silvester und Neujahr ist die Blutspende geschlossen. Gerade an diesen Tagen könnte aufgrund von schweren Verletzungen viel Blut benötigt werden. Vor Weihnachten waren 125 Menschen dem Aufruf der Blutspende gefolgt. Damit konnten ausreichend Konserven für die Festtage vorgehalten werden.

Auch DRK sucht Spender

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sucht Blutspender in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Freiwillige können heute zwischen 15 und 18.30 Uhr zum DRK-Kreisverband in die Bergstraße kommen. Auch in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) empfängt das DRK Blutspender. In der Zeit von 13 bis 19 Uhr im Ärztehaus Schwedenschanze.

