Stand: 04.02.2025 11:09 Uhr "Bitte leeren!" - Stralsund testet digitale Mülleimer

Die Stadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) testet seit Dezember Hightech-Mülleimer, die mit Radarsensoren ausgestattet sind. Damit sollen sowohl übervolle Behälter als auch unnötige Touren der Müllabfuhr vermieden werden, so ein Sprecher der Stadt. 35 Papierkörbe in Devin und Andershof sowie fünf Mülleimer für Presspapier auf der Hafeninsel wurden mit Sensoren einer dänischen Firma ausgestattet. Die Sensoren erfassen, wie voll die Behälter sind und geben die Daten weiter. Beim Amt für stadtwirtschaftliche Dienste erscheinen dann grüne, gelbe und rote Punkte auf einer Karte. Rot heißt demnach "Bitte leeren!", Gelb in etwa "Halbzeit" und bei Grün sei alles in Ordnung. Nach Angaben der Stadt könne das System auch vorhersagen, wann die Mülleimer voll sein werden. "Die Sensoren machen unsere Planung viel effizienter", sagt Sven Langfeld, der Abteilungsleiter der Straßenreinigung. "Wir können Touren optimieren und sparen Zeit, Geld und Sprit." Der Testlauf dauert noch bis Dezember dieses Jahres. Anschließend will die Stadt entscheiden, ob gegebenenfalls noch mehr Papierkörbe entsprechend ausgerüstet werden.

