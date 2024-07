Stand: 09.07.2024 09:58 Uhr Biosphärenreservat Südost-Rügen: 43 neue Junior Ranger

Am Biosphärenreservat Südost-Rügen gibt es 43 neue Junior Ranger. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Putbus, Binz, Sellin und Mönchgut haben sich im vergangenen Schuljahr gemeinsam mit den Rangern des Reservats mit den Tieren, Pflanzen und Lebensräumen der Region beschäftigt. Alle zwei Wochen ging es auch in die Natur, um Dünenbereiche, den Strand, Wälder und Wiesen zu erkunden. Zum Abschluss mussten die Schülerinnen und Schüler ihr erlerntes Wissen bei einer Waldrallye unter Beweis stellen. Danach konnten sie stolz ihre Junior-Ranger-Pässe in Empfang nehmen. Das Biosphärenreservat Südost-Rügen ist fast 23.000ha groß. Das bundesweite Junior Ranger Programm wird seit 2005 an Schulen auf Rügen angeboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 09.07.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen