Stand: 19.03.2025 15:00 Uhr Binz: Bundespolizei fasst Graffititäter

Am Dienstag hat die Bundespolizei vier Tatverdächtige festnehmen können, die einen ICE in Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) großflächig mit Graffiti besprüht hatten. Ein Zeuge hat die vermummten Personen an zwei Wagons entdeckt und den Notruf gewählt. Die Beamten konnte eine Täterin direkt am Tatort stellen. Die übrigen drei konnten anschließend am Rostocker Hauptbahnhof festgenommen werden. An ihren Händen und Kleidung war noch frische Farbe zu finden. Nach Angaben der Bundespolizei, handelt es sich bei den mutmaßlichenTätern um drei junge Frauen und einen Mann aus Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Nachdem die Personen verhört worden sind, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei ermittelt weiter.

