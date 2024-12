Stand: 23.12.2024 08:30 Uhr Bilanz nach Bowling-Abend in Gützkow: Auto kaputt - Führerschein weg

In Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Autofahrer mehrfach mit seinem Auto beim Ausparken gegen die Wand einer Bowling-Halle gefahren. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten hatte bei dem 57-Jährigen dann einen Atemalkohlwert von 1,64 Promille gemessen. Der Mann wurde ins Krankenhaus Wolgast gebracht, um ihm zum Zweck der Beweissicherung Blut abzunehmen. Außerdem haben die Beamten seinen Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ihm den Führerschein abgenommen. Am Gebäude und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

