Stand: 18.03.2025 06:48 Uhr Biberbestand in Vorpommern-Greifswald stabilisiert sich

Im Landkreis Vorpommern Greifswald leben derzeit etwa 2.000 Biber. Das geht aus einer Schätzung der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises hervor. Das sind mehr Biber als in allen anderen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ein Sprecher der Behörde im Umweltausschuss des Kreises berichtete, würden sich die Tiere wegen der vielen Moore und fließenden Gewässer in der Region besonders wohl fühlen. Die Nager hätten bereits viele der möglichen Lebensräume besiedelt, weshalb sie sich weniger fortpflanzen - das wiederum sorge dafür, dass sich der Biberbestand im Landkreis derzeit einpendeln würde, so der Bericht weiter.

Biberdämme sorgen für Ärger

Zuletzt waren Biber und ihre Dämme immer wieder Grund für Ärger gewesen. Sie hatten zum Beispiel einen Bahndamm der Usedomer Bäderbahn untergraben und so zum Einsturz gebracht. Das hatte zu einer mehrmonatigen Streckensperrung geführt. Allerdings tragen Biber auch zur ökologischen Vielfalt bei - denn ihre Dämme sind Lebensraum vieler Insekten und anderer Tiere. Außerdem helfen die Dämme, Wasser in Landschaften zu halten.

