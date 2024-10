Stand: 01.10.2024 13:22 Uhr Bettensteuer in Greifswald: Konservative für Abschaffung

Seit vergangenem Jahr erhebt die Stadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eine Übernachtungssteuer. Die konservativen Parteien sprachen sich in der Bürgerschaftssitzung am Montagabend für die Abschaffung dieser Tourismusabgabe aus, die derzeit fünf Prozent des Übernachtungspreises beträgt. Für Hoteliers sei der Verwaltungsaufwand zu hoch, begründete die CDU. Sollte die Bettensteuer allerdings abgeschafft werden, würden jährlich rund 600 000 Euro in der Haushaltskasse fehlen, mahnte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) während der Sitzung an. Die Ausschüsse werden sich in den kommenden Wochen noch einmal mit dem Thema befassen.

