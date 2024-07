Stand: 04.07.2024 13:34 Uhr Betrunkener liegt in Pasewalk auf Bahngleis: 2,61 Promille

Ein 57-jähriger Pole hat sich in der Nacht zu Donnerstag am Bahnhof Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf ein Gleis gelegt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bahnmitarbeiter informierten die Notfallleitstelle Berlin. Diese stoppte umgehend einen Güterzug, der auf dem Gleis in Richtung Stralsund unterwegs war. Als die Polizeibeamten am Bahnhof ankamen, hatten Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Mann schon aus dem Gleisbett geholt und auf den Bahnsteig gesetzt. Ein Atemalkoholtest bei dem offensichtlich stark betrunkenen Mann ergab 2,61 Promille. Nachdem er wieder nüchtern war, konnte er nach Hause gehen.

