Stand: 22.11.2024 07:56 Uhr Bergen auf Rügen: Polizei klärt über häusliche Gewalt auf

Sexualisierte und häusliche Gewalt sind noch immer Tabu-Themen. Die Hemmschwelle, darüber zu sprechen, ist für Opfer nach wie vor sehr hoch. Deshalb startet heute in Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine neue Art der Prävention. Im Einkaufszentrum in der Ringstraße wird zwischen 10 und 14 Uhr ist eine mobile Beratungsstelle geöffnet. Dort präsentieren sich die "M.I.S.S. Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt" des Landkreises, die Stralsunder Polizeiinspektion und die Initiative "Ankerlicht" der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rügen. Auf einer eigens für diese Präventionsveranstaltung gestalteten Bank ist ein Polizeikommissar gesprächsbereit. Die Mitarbeiter der Beratungsstellen informieren über Hilfsangebote und oft noch zu unbekannte Wege aus Gewaltsituationen. Häufig sind Freunde und Bekannte als Bezugspersonen Betroffener ein wichtiger Hilfsanker, besonders wenn es um Kinder geht. Auch an sie richtet sich die Prävention.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 22.11.2024 | 12:35 Uhr

