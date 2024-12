Stand: 16.12.2024 07:33 Uhr Bergen: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch und Brand

In Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt die Kriminalpolizei nach einem Brand in einer Bar. Der Eigentümer der Bar hatte am Sonntagabend gegen 19 Uhr bemerkt, dass in sein Lokal eingebrochen wurde. Außerdem habe es verkohlt und nach Benzin gerochen, so die Polizei. Das Feuer war zu dem Zeitpunkt schon erloschen. Der Schaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Um herauszufinden, was den Brand ausgelöst hat, will ein Gutachter den Tatort heute untersuchen, heißt es. Die Kriminalpolizei ermittelt außerdem zu dem Einbruch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.12.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen