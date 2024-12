Stand: 19.12.2024 14:45 Uhr Bergen: 100 Kinder bei der Weihnachtsfeier der Rügener Tafel

Für 113 Kinder hat das Team der Bergener Tafel, die zum Verein "Netzwerk Rügen" gehört, eine große Weihnachtsfeier im Parkhotel in Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) organisiert. Leiterin Mirja Elsner und ihr Team haben dafür festliche Einladungen verschickt und das große Fest über Monate organisiert. "Das Parkhotel hat uns, wie schon in den Vorjahren, den großen Saal zur Verfügung gestellt und alles so festlich eingedeckt. Das sind für uns inzwischen genauso zuverlässige Sponsoren wie viele andere von der Insel und das verdient ein dickes Dankeschön", sagt die Tafelchefin mit einem Lächeln. Für jedes der Kinder ist ein Geschenk liebevoll ausgesucht und verpackt worden. Vor der Bescherung mit dem Weihnachtsmann sorgte Clown Max für ganz viel Spaß bei den Kindern. Die Tafel in Bergen versorgt aktuell rund 3000 Familien auf Rügen. "Jedes Kind, egal welcher Herkunft und aus welcher sozialen Schicht, sollte glückliche Weihnachten haben. Deshalb machen wir uns all die Mühe, und der Plan für das kommende Jahr steht schon", so Marija Elsner zum Abschluss. Die vielen leuchtenden Kinderaugen seien für ihr Team das größte Dankeschön.

