Sendedatum: 12.08.2024 17:30 Uhr Bauarbeiten behindern den Verkehr in Vorpommern

In Vorpommern gibt es aktuell mehrere Straßenbauarbeiten. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf mögliche Einschränkungen einstellen. Nach Angaben des Straßenbauamtes Stralsund wird die Kreuzung am Abzweig Pütte (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf der B105 bei Stralsund umgebaut. Sie soll durch eine separate Spur für Linksabbieger verkehrssicherer gemacht werden. Der Abzweig liegt hinter einer Kuppe und ist nur schwer einsehbar. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Februar. Der Verkehr wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Radfahrer sollen über Langendorf umgeleitet werden. Auch die Bushaltestelle in der Pütterstraße ist zeitweise nicht erreichbar und wird nach Pütte verlegt.

Auch in Sassnitz wird gebaut

In Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird die Anliegerstraße Klementelvitzer Weg instandgesetzt. Der Weg führt zu einer Gartenanlage und zu mehreren Baugrundstücken. Zuletzt hatte der Bau von Häusern dort dafür gesorgt, dass Wasser nicht mehr vernünftig abfließen konnte. Auch dieses Problem soll beseitigt werden. Die Arbeiten gehen voraussichtlich bis Ende August.

Restarbeiten südlich von Anklam

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird die Kreisstraße VG 53 vom Abzweig B 109 bis zum Ortseingang Dargibell für zwei Wochen voll gesperrt. Hier werden nach Angaben des Landkreises unter anderem Restarbeiten an Banketten und Zufahrten durchgeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.08.2024 | 17:30 Uhr