In Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden am Nachmittag 93 Rekruten der Marinetechnikschule Parow ihr Gelöbnis ablegen. Zu der Zeremonie am Hafen kommen auch Vertreter der Hansestadt Stralsund, der Stadt Barth sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft. Zur Vereidigung hält der Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD) eine Rede. Darin würdigt er die lange militärische Tradition sowie die regionale und bundesweite Bedeutung der Marinetechnikschule Parow als größte und modernste Ausbildungseinrichtung der Deutschen Marine. "Es erfüllt mich immer wieder mit großer Freude, die jungen Rekrutinnen und Rekruten an diesem wichtigen Tag der Vereidigung zu begleiten - insbesondere wenn Sie sich in der aktuellen unsicheren politischen Lage für den Dienst an unserem Land entscheiden." so Kerth.

Fast 1.000 Kilometer aus dem Saarland an die Küste

Traditionell wird die Mutter des Rekruten geehrt, welche die weiteste Anreise für ihr Kind angetreten hat. In diesem Quartal ist es Frau Caroline Weber. Nach Angaben der Bundeswehr kommt sie aus Sankt Wendel im Saarland und ist für ihren Sohn Matrose René Frank Erich Weber mehr als 960 Kilometer in den Nordosten Deutschlands gefahren. Darüber hinaus wird ein Erinnerungsstein an Matrose Amalia Dahlmann, stellvertretend für die Rekrutinnen und Rekruten der Grundausbildung, übergeben. Dieser wird später in die Wege zu den Gebäuden der Grundausbildung, als „Stein der Erinnerung“ für das dritte Quartal eingelassen – ebenfalls eine langjährige Tradition der Marineschule am Strelasund.

