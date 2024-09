Stand: 18.09.2024 10:45 Uhr Barth: 3. Tourismustag auf Fischland-Darß-Zingst

Fischland-Darß-Zingst steht heute ganz im Zeichen des 3. Tourismustages in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen). Schwerpunktthema in diesem Jahr ist der "Tourismus in der Transformation". Dabei gehen Touristiker, Unternehmer und Politiker Fragen nach wie "Wo sind wir stark?", "Wo besteht Nachholbedarf?" und "Was können wir von anderen Regionen lernen?" Nach Aussage von Thomas Kalweit, Geschäftsführer Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V., hat das Urlaubsgebiet Fischland-Darß-Zingst den höchsten Stammgästeanteil in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei handelt es sich um ein eher älteres Publikum, so Kalweit weiter. Jüngere Urlauber zu gewinnen, trotz Fachkräftemangels Qualität und ein vertretbares Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, gehöre daher zu den größten Herausforderungen der Hotel- und Gastronomiebranche. Auf dem Tourismustag sollen nun gemeinsame Konzepte entwickelt werden. Aber auch Themen wie Mietpreisentwicklung oder Kitaversorgung für Tourismusbeschäftigte und Einheimische sollen eine Rolle spielen. Der 3. Tourismustag Fischland-Darß-Zingst wird unterstützt vom Land Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, der Sparkasse Vorpommern und der Gemeinde Born.

