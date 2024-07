Stand: 28.07.2024 10:20 Uhr Bandelin: Ehemaliges Kulturhaus kommt unter den Hammer

Seit Jahren steht das ehemalige Kreiskulturhaus "Johannes R. Becher" in Bandelin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) leer. Der Zustand des T-förmig angelegten Gebäudes ist stark sanierungsbedürftig. Im Katalog der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG heißt es dazu: "…derzeit ist eine Nutzung nicht möglich. Die Fenster und die Eingangstür im unteren Bereich sind zugenagelt". Im November 2023 hatte der Kreistag Vorpommern-Greifswald beschlossen, das denkmalgeschützte Gebäude versteigern zu lassen. Der Versuch, Haus und Grundstück zu verkaufen, war zuvor mehrmals gescheitert. Nun kommt das mehr als 7.000 Quadratmeter große Kulturhausgelände unter den Hammer. Am 5. September wird es in Hamburg bei der Herbstauktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG aufgerufen. Der Mindestpreis beträgt 5.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.07.2024 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald