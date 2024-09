Stand: 15.09.2024 14:15 Uhr "Baltic Sea Philharmonic" Orchester begeistert im Kraftwerk Peenemünde

Das Orchester tritt mit dem Programm "Nordic swan", zu deutsch nordischer Schwan auf - eine Woche vor Beginn des Usedomer Musikfestivals in Peenemünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Denn die jungen Philharmoniker touren gerade mit dem Programm durch Deutschland und Europa. Zu hören sind Werke von Arvo Pärt, Jean Sibelius und Peter Tschaikowsky unter Leitung des estnischen Komponisten Kristjan Järvi. Das Orchester versammelt junge Musiker und Musikerinnen aus allen Ostseeanrainerstaaten. Sie sind für ihre freie Interpretation bekannt, spielen alle Konzerte auswendig, tanzen und singen sogar während sie spielen oder laufen in das Publikum. Das Usedomer Musikfestival beginnt mit Unterstützung des NDR am kommenden Sonntag mit dem Gastland Polen.

