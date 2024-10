Stand: 02.10.2024 13:45 Uhr Bahnmitarbeiter bei Rangierunfall in Bergen schwer verletzt

Ein Bahnarbeiter ist bei Rangierarbeiten in Bergen auf Rügen (Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Der 28-Jährige sei in der Nacht zu Dienstag beim Ankoppeln von Lok und Wagen am Bahnhof verunfallt und ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die genaue Unfallursache werde jetzt ermittelt. Der Bahnverkehr sei nicht beeinträchtigt worden. Bei dem Mann handele es sich um einen Mitarbeiter der Pressnitztalbahn, die auf der Insel die dampfbetriebene Schmalspurbahn "Rasender Roland" betreibt. Das Unternehmen wollte keine weiteren Angaben zum Unfall machen.

