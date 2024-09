Stand: 06.09.2024 13:00 Uhr Alte Dorfschule Ducherow unterm Hammer: Auktion bringt viel Geld

Bei der Norddeutschen Grundstücksauktion sind am Donnerstag mehrere Grundstücke aus den Kreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald unter den Hammer gekommen und haben dabei einen Erlös von 305.000 Euro erzielt. Die ehemalige Dorfschule Ducherow wurde für 53.000 Euro versteigert. Drei Grundstücke auf Hiddensee wechselten zu Preisen zwischen 6.500 und 11.000 Euro den Besitzer. Grundstücke in Sassnitz fanden für 37.000 Euro einen neuen Eigentümer. Das ehemalige Kreiskulturhaus "Johannes R.Becher" in Bandelin wurde für 20.000 Euro verkauft. Den größten Erlös erzielte ein reetgedecktes Fachwerkhaus in Neetzow-Liepen mit 170.000 Euro.

