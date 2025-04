Stand: 01.04.2025 17:20 Uhr Saisonstart im Freilichtmuseum Klockenhagen

Das Freilichtmuseum Klockenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist in die neue Saison gestartet. Bereits seit 55 Jahren präsentiert das Museum das klassische Handwerk aus der Region. Besucher können zum Beispiel die Arbeit im Sägewerk kennenlernen und sich im Schmieden ausprobieren. Mitarbeiter und Ehrenamtliche haben über den Winter den Kräutergarten und die beliebte Murmelbahn erweitert. In den kommenden Wochen startet außerdem eine neue Ausstellung mit Puppenküchen. Im Fokus dabei steht die Rolle der Frau vor 1945. "Ich bin froh, wenn sich die Leute hier einen schönen Tag machen und mit zwei bis drei historischen Fakten nach Hause gehen", sagt der Geschäftsführer des Museumsvereins, Jan Berg, zum NDR. Ziel sei es, die regionale Handwerkstradition in einer digitalen Welt zu erhalten. In der vergangenen Saison besuchten rund 60.000 Menschen das Freilichtmuseum. Dieses Niveau wolle man in Klockenhagen auch dieses Jahr halten.

