Stand: 28.02.2025 16:17 Uhr Renaturierung Sundische Wiese - Erster Bauabschnitt fertiggestellt

Auf dem Ostzingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Freitag der erste Bauabschnitt zur Renaturierung der Sundischen Wiese fertiggestellt worden. Der Deich wurde geschlitzt. Nun kann sich das Wasser aus dem Bodden somit wieder in den östlichen Bereich der Sundischen Wiese ausbreiten. Die Renaturierung ist laut Umweltministerium ein Ausgleich für die Eingriffe in die Natur wegen der Bauarbeiten für das Sturmhochwasserschutzsystem Ostzingst. Das Gesamtvorhaben wurde bereits 2005 begonnen. Der Seedeich, die sogenannte Mittelrippe, teilt den Ostzingst heute in eine Nord- und Südfläche. Auf der rund 600 Hektar großen nördlichen Fläche wurden die Arbeiten bereits 2018 durchgeführt.

Sundische Wiese soll beweidet werden

Auf der 800 Hektar großen Südfläche sind drei Bauabschnitte geplant. Der erste davon wurde nun fertiggestellt. Dabei wurde unter anderem die Weideinfrastruktur hergestellt. Durch die Beweidung werde die Entwicklung von Salzgrasland gefördert. Von der Renaturierung würden vor allem Wasser- und Watvögel profitieren, die auf der Fläche rasten und überwintern. Die zweite Bauphase soll im Juli beginnen. 2027 soll das Vorhaben vollständig abgeschlossen sein.

