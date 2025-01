Stand: 03.01.2025 14:06 Uhr Kunstauktion auf dem Darß: Bilder für insgesamt 100.000 Euro versteigert

Bei der 24. Neujahrsauktion in Wieck auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind Bilder für insgesamt 100.000 Euro versteigert worden. Das teuerste Gemälde, mit dem Titel "Darss", ging mit einem Verkaufspreis von 8.500 Euro an einen neuen Besitzer. Das Ölgemälde stammt von dem Mitbegründer der Ahrenshooper Künstlerkolonie Paul Müller-Kaempff. Galerist Christopher Walther zeigt sich zufrieden mit der diesjährigen Neujahrsauktion. Insgesamt wurden 120 Bilder angeboten - 82 von ihnen wurden verkauft. Mehr als die Hälfte der Gemälde stammen von Malerinnen. Die Auktion fand in die Darßer Arche statt. Zur Vorbesichtigung seien rund 400 Besucher gekommen. Kerngedanke der Versteigerung ist es, Bilder anzubieten, die entweder auf Fischland, Darß oder Zingst entstanden sind oder deren Maler sich für einige Zeit auf der Halbinsel aufhielten.

