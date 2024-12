Stand: 20.12.2024 12:13 Uhr Richtenberg: Discounter nach Brand evakuiert

In einem Discounter am Gewerbering in Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Kühlzelle war in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Zwei Kunden mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt der Kühlzelle aus. Bei dem Brand ist ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden. Kurz nach dem Brand konnte der Discounter seinen Betrieb wieder aufnehmen.

