Spantekow: Unbekannte brechen in Apotheke ein

Über ein Fenster sind bislang unbekannte Täter in die Apotheke in Spantekow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Vorfall in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstag ereignet hat. Die Diebe entwendeten neben Bargeld auch verschreibungspflichtige Medikamente wie Schlaftabletten und Asthmamittel. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich an bei Polizei in Anklam oder über die Internetwache zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 22.11.2024 | 12:40 Uhr

