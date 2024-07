Stand: 31.07.2024 14:57 Uhr Arbeitslosenquote in Vorpommern leicht gestiegen

In Vorpommern sind aktuell 9.527 Männer und Frauen ohne Job. Das sind 184 Personen mehr als noch im Juni, die Arbeitslosenquote steigt damit von 8,3 Prozent auf jetzt 8,4 Prozent. Im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald ist die Quote ebenfalls gestiegen von 8,7 auf 8,9 Prozent. Mit 10.106 Arbeitslosen sind dort 143 Menschen mehr als im Juni ohne Job. Die Geschäftsführer der Arbeitsagenturen Stralsund und Greifswald sprechen von einer Sommerflaute. Die sei auf dem Arbeitsmarkt zu dieser Zeit durchaus üblich. In der Urlaubszeit würden kaum neue Stellen besetzt, befristete Arbeitsverträge laufen aus und auch die unter 25-Jährigen hätten eine Auswirkung auf die Zahlen. Zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn würden sich viele junge Leute arbeitslos melden. Manche Azubis werden nach der Lehre auch nicht sofort übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 31.07.2024 | 16:30 Uhr