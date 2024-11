Stand: 28.11.2024 07:18 Uhr Anklam: Tag des offenen Krankenhaus-Neubaus

Das neue Gebäude im Klinikum in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) lädt für den Donnerstag alle Interessierten ein, die Einrichtung kennenzulernen. In der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr wird es Führungen durch die unterschiedlichen Fachbereiche geben. Seit seiner Eröffnung trägt der Neubau den Namen "Hanse Klinikum Anklam". Das Haus verstehe sich als Familienkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung für die Hansestadt Anklam, deren Umland und die Insel Usedom, so die Geschäftsführung. Es hat 110 Betten und wird von der Ameos-Gruppe betrieben. Der Neubau hat eine Grundfläche von fast 2900 Quadratmetern und wurde vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit 28,5 Millionen Euro gefördert, der Krankenhausbetreiber selbst mit Sitz in Zürich investierte fünf Millionen Euro. In der neuen Einrichtung sind u.a. die Zentrale Notaufnahme und auch die Intensivstation untergebracht. Rund 5200 Notfallpatienten werden jährlich in Anklam versorgt.

