Stand: 12.10.2024 10:00 Uhr Anklam: Stadt ehrt Bürger beim 20. Jahresempfang

Zum 20. Mal feierte die Stadt Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ihren Jahresempfang. In der Nikolaikirche begrüßten Bürgervorsteher Andreas Brüsch und Bürgermeister Michael Galander (beide IfA Initiativen für Anklam) rund 300 Gäste, darunter Vertreter aus Vereinen, Verbänden, der Wirtschaft, der Politik sowie der Partnerstädte Heide (Schleswig-Holstein), Burlöv (Schweden), Gmina Ustka (Polen) und Limbazi (Lettland). Sechs ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern wurden mit der Ehrennadel ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde die Tiefbau Sommerfeld GmbH als Unternehmen des Jahres geehrt. In den kommenden zwei Jahren wird es in der Nikolaikirche keine Jahresempfänge geben. Die Taufkirche von Flugpionier Otto Lilienthal wird weiter zum Ikareum umgebaut. 2027 soll sie als Lilienthal Flight Museum wiedereröffnet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.10.2024 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald