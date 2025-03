Stand: 28.03.2025 14:00 Uhr Anklam: Schulcampus wird nicht zum Sommer fertig

Der Schulcampus in der Innenstadt von Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird entgegen der Planungen nicht zum Sommer fertig. Die Stadt findet kein Unternehmen, das den Schulhof fertig stellt. Sie hat die Arbeiten bereits zweimal ausgeschrieben. Es habe sich jeweils nur ein Unternehmen beworben, sagt Bürgermeister Michael Galander (Initiativen für Anklam). Die Angebote lagen deutlich über dem, was die Stadt dafür eingeplant hat. Kalkuliert habe Anklam 1,8 Millionen Euro. Die Unternehmen wollten 2,3 Millionen und in der zweiten Runde sogar drei Millionen Euro. So viel mehr könne die Stadt nicht ausgeben, so Galander. Deshalb will die Verwaltung jetzt gezielt Bauunternehmen ansprechen und hofft, die Kosten noch ein wenig deckeln zu können. Der neue Schulcampus in der Anklamer Innenstadt sollte bereits vor einem Jahr fertig sein. Die gesamten Kosten werden auf mehr als 30 Millionen Euro beziffert - zu Beginn der Bauzeit waren 23 Millionen Euro geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald