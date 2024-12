Stand: 07.12.2024 08:00 Uhr Anklam: Rekordbeteiligung bei der Wahl des Jugendparlaments

In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Kinder und Jugendliche in dieser Woche zum vierten Mal das Jugendparlament gewählt. Dabei haben soviele Mädchen und Jungen abgestimmt wie noch nie. Allein an den sieben Anklamer Schulen haben 516 Schülerinnen und Schüler gewählt - das macht eine Wahlbeteiligung von 38 Prozent. Weitere Stimmen sind in den Jugendclubs der Stadt eingegangen, sodass sich insgesamt 568 Kinder und Jugendliche an der Wahl beteiligt haben. Abstimmen konnten Kinder und Jugendliche zwischen elf und 21 Jahren, die in Anklam wohnen, dort zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen.

Neun Jugendliche als Interessenvertreterinnen und -vertreter

Im Jugendparlament sitzen nun neun Mädchen und Jungen. Die meisten Stimmen hat die amtierende Vorsitzende, Elisabeth Schmidt, bekommen, gefolgt von Julian Becker. Ebenfalls einen Sitz im Jugenparlament haben Tamme-Gustav Tschoppe, Michelle Anita Kossorz, Christopher Finnenthal, Julia Zirzow, Lucas Krause, Patrick Marquardt und Casey Salow. Sie vertreten nun die Interessen der Kinder und Jugendlichen aus Anklam gegenüber dem Bürgermeister und der Stadtvertretung.

