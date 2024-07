Stand: 11.07.2024 09:00 Uhr Anklam: Fahrradfahrer will Unfall verhindern und stürzt

Die Polizei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist auf der Suche nach einem Unfallflüchtigen. Nach Angaben der Beamten habe ein silberner VW Passat am Mittwochnachmittag beim Abbiegen in die Anklamer Mühlenstraße einen 15 Jahre alten Radfahrer übersehen. Der Jugendliche konnte zwar bremsen und so einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer floh daraufhin. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um eine männliche Person im Alter zwischen 40 und 50 Jahren mit kurzen Haaren handeln. Wer Angaben zum Unfall oder Hinweise zum PKW machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Anklam oder über die Internetwache zu melden.

