Anklam: Erster Teil vom Ikareum im Frühjahr fertig

Die Stadt Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will im kommenden Jahr das regionale Informations- und Tourismuszentrum an der Nikolaikirche, dem zukünftigen Ikareum, eröffnen. Geplant sei das für Mai oder Juni, so Bürgermeister Michael Galander (IfA). Parallel werde ab Anfang nächsten Jahres am Innenausbau der Kirche weitergearbeitet. Dort werden unter anderem Emporen für die zukünftige Ausstellung über den Flugpionier Otto Lilienthal angebracht. Dazu müsse auch noch an der Fassade gearbeitet werden, so Galander. Sowohl für die Bauarbeiten am Tourismuszentrum als auch für den Innenausbau der Kirche zum Lilienthal-Flight-Museum stehen die Finanzmittel bereit. Allein für letzteres bekommt Anklam 2,8 Millionen Euro vom Bund und vom Land. Ob und wie die Stadt den letzten Bauabschnitt des Ikareums, die Rekonstruktion der Turmspitze finanzieren kann, ist noch unklar. Der Bürgermeister hofft auch hier auf Unterstützung von Bund und Land.

