Stand: 09.11.2024 10:00 Uhr Anklam: Auto prallt frontal gegen Hauswand

In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Freitag ein Auto gegen eine Hauswand geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 79-jährige Fahrer das Gelände des Ameos Klinikums verlassen. Dabei verlor er vermutlich wegen gesundheitlicher Einschränkungen die Kontrolle über den Wagen. Er durchbrach eine Hecke, rammte ein geparktes Auto und stieß dann frontal gegen eine Hauswand. Der Fahrer und sein 71-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die Feuerwehr wurde alarmiert, weil zunächst angenommen wurde, dass die beiden Männer im Fahrzeug eingeklemmt waren. Sie konnten aber selbstständig aus dem Auto steigen. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Fahrers und ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ob er und sein Begleiter nur zu Besuch im Krankenhaus waren oder zuvor selbst in Behandlung, konnte die Polizei nicht sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 09.11.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald