Stand: 28.01.2025 18:00 Uhr Anklam: Ausbildungs- und Jobmesse mit mehr als 100 Angeboten

Bei einer Job- und Ausbildungsmesse in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) können sich Besucher am Mittwoch über mehr als 100 Angebote informieren. Es präsentieren sich sowohl regionale Unternehmer wie die Greifswalder Stadtwerke, Anklam Extrakt, das Gutshaus Stolpe und HAB Hallen- und Anlagenbau aus Wusterhusen als auch Arbeitgeber, die deutschlandweit Mitarbeiter suchen. Die Bundeswehr zum Beispiel stellt ihr Ausbildungsangebot vor und auch das Deutsche Rote Kreuz wirbt für sich. Ingesamt gibt es Informationen zu mehr als 80 Berufen - vom Altenpfleger über den Maßschneider bis zum Zerspannungsmechaniker. Die Angebote richten sich an junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen und an Fachkräfte auf Jobsuche. Die Ausbildungs- und Jobmesse findet von 9 bis 14 Uhr im Volkshaus in Anklam statt. Sie wird von der Stadt zusammen mit dem Jobcenter und der Arbeitsagentur Greifswald organisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.01.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald