Stand: 12.10.2024 18:15 Uhr An der B109: Mahnwache gegen Bau von Windkraftanlagen

Zum 300. Mal hat sich die Bürgerinitiative "Freie Friedländer Wiese" öffentlich gegen den Bau der Windräder ausgesprochen. Seit acht Jahren gibt es die Initiative in Wilhelmsburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Solange wehren sich die Mitglieder gegen den Bau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen im Bereich der Friedländer Wiese. Jeden Sonnabend versammeln sie sich zu einer Mahnwache an der B109 in Ferdinandshof bei Torgelow.

Windeignungsgebiet aus Planung genommen

Während der Mahnwache wurde viel diskutiert - auch darüber, dass die Windeignungsgebiete Wilhelmsburg und das Gebiet Lübs Ferdinandshof aus den Planungen rausgenommen wurden. Dort sollten über 240 Meter große Windkraftanlagen gebaut werden. Das Staatliche Amt für Umwelt und Landwirtschaft hat das aus artenschutzrechtlichen Gründen aber abgelehnt. Der regionale Planungsverband Vorpommern wollte zur 300. Mahnwache der Bürgerinitive nichts sagen.

