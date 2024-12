Stand: 10.12.2024 06:17 Uhr Altenkirchen auf Rügen ist neuer Tourismusort

Die Gemeinde Altenkirchen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) trägt ab sofort den Titel „anerkannter Tourismusort“. Das hat das Wirtschaftsministerium am Montag bekanntgegeben. Für Altenkirchen kann sich das durchaus finanziell lohnen. Die Gemeinde darf nun eine Kurtaxe einführen und hat dadurch zusätzliche Einnahmen. Wie es aus dem Wirtschaftsministerium heißt, kann Altenkirchen unter anderem mit der ältesten Dorfkirche Rügens, dem Kosegarten, einer Kiteschule sowie dem Nordstrand am Märchenwald punkten. Der Ort liegt auf der Halbinsel Wittow und dient als Ausgangspunkt für Touren, etwa zum nahegelegenen Kap Arkona oder auch zu den Stränden der Halbinsel. Altenkirchen reiht sich damit in die Liste von insgesamt 44 anerkannten Tourismusorten ein – dazu zählen etwa Stolpe an der Peene, Bugewitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) oder auch Ummanz (Landkreis Vorpommern-Rügen). Seit mehr als drei Jahren können sich Gemeinden auf den Titel bewerben, wenn sie die Voraussetzungen als Kur- oder Erholungsort nicht erfüllen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 09.12.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen