Ahlbeck: Männer ohne Papiere am Bahnhof aufgegriffen

Am Bahnhof Ahlbeck hat die Bundespolizei nach einem Bürgerhinweis zwei Männer aus dem Jemen aufgegriffen. Beide waren unerlaubt nach Deutschland eingereist und hatten keine Ausweispapiere bei sich. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei, waren die 23 und 24 Jahre alten Männer über die sogenannte Belarus Route nach Polen geschleust worden. Die Grenze nach Deutschland hatten sie zu Fuß überquert. Während der Vernehmungen baten die Männer um Schutz und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

