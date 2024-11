Stand: 08.11.2024 18:30 Uhr Ahlbeck: Kreismeisterschaften im Bogenschießen

Rund 80 Sportlerinnen und Sportler haben sich zu den Kreismeisterschaften im Bogenschießen in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) angemeldet. Die Bogenschützen kommen aus Anklam, Gützkow, Diedrichshagen, Greifswald und von der Insel Usedom. Für sie geht es um die Qualifikation für die Landesmeisterschaften. Wer dort gewinnt, nimmt an den Deutschen Meisterschaften teil. Die Kreismeisterschaften werden am gesamten Wochenende in der Ahlbecker Pommernhalle ausgetragen. Zuschauer sind während der Wettkämpfe gern gesehen.

Handballduell zwischen Vorpommern und Mecklenburg

In der Handball-Regionalliga Ostsee-Spree tritt die SG Uni Greifswald/Loitz am Sonntag auswärts gegen die Mecklenburger Stiere mit dem neuen Trainer Jürgen Radloff an. Zuvor war Matthias Schmidt nach einer erneuten Niederlage freiwillig zurückgetreten. Die SG steht mit Rang 13 derzeit auf einem Abstiegsplatz.

