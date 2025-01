Stand: 02.01.2025 16:49 Uhr Abreiseverkehr auf Usedom - 150.000 Übernachtungs- und Tagesgäste über Silvester

Die Rückreisewelle auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sorgt für Stau. Auf der B 111 ging es am Nachmittag zeitweise nur stockend voran. Viele Urlauber verließen gleichzeitig die Insel. Die Tourismusbranche zieht nach den Feiertagen eine positive Silvesterbilanz. Rund 150.000 Übernachtungs- und Tagesgäste haben laut Krister Hennige vom Hotel- und Gaststättenverband Usedom die Insel zum Jahreswechsel besucht. "Wir haben uns unheimlich gefreut. Nachdem 2024 so verhalten angefangen hat, hat es sich wahnsinnig gesteigert über die Monate hinweg und die Gäste waren freudig drauf, haben viel gefeiert und waren glücklich, an der Ostsee zu sein." Seiner Einschätzung nach waren die Unterkünfte, die über die Feiertage gebucht werden konnten, zu 95 Prozent ausgebucht. Allerdings hätten viele über Silvester auch selbst frei und gar nicht offen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 02.01.2025 | 16:30 Uhr