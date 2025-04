Stand: 07.04.2025 08:37 Uhr Tuningtreffen in Bentwisch: Polizei stellt Verstöße fest

Die Polizei musste am Sonntag die Abfahrt "Rostock Ost" der Autobahn 19 in Fahrtrichtung Überseehafen mehrmals kurzzeitig sperren, da es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen wegen eines Tuningtreffens gekommen ist. Die angemeldete Veranstaltung fand auf dem nahe gelegenen Parkplatz des Hanse Centers in Bentwisch (Landkreis Rostock) statt.

Tuningtreffen verlief friedlich

Beamte und Beamtinnen kontrollierten insgesamt 71 anreisende Fahrzeuge und stellten 29 Ordnungswidrigkeiten fest. Außerdem leitete die Polizei zwei Strafverfahren ein. Dabei ging es um Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Autos hätten abgelaufenen Kennzeichen gehabt, die Fahrzeughalter keine Steuern bezahlt, hieß es von der Polizei auf NDR-Anfrage. Insgesamt sei das Tuningtreffen in Bentwisch störungsfrei abgelaufen. Laut Veranstalter besuchten rund 12.000 Gäste die Veranstaltung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock