Stand: 08.09.2024 08:55 Uhr 500 Laufbegeisterte beim Usedom-Marathon mit dabei

Bei der 44. Ausgabe des Usedom-Marathons sind auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in diesem Jahr mehr als 500 Sportlerinnen und Sportler an den Start gegangen. Die Teilnehmerzahlen erreichten nach Angaben des Veranstalters wieder das Vor-Corona-Niveau. Für die Marathon- und Staffelteilnehmer ging der Lauf im Stadion Swinemünde los. Von dort führte die Strecke entlang der Strandpromenade unter anderem durch die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin bis nach Wolgast. Marcin Wolski vom DGS Diagnostics Teram kam mit einer Zeit von 2:49:24 als Schnellster ins Ziel. Bei den Frauen siegte Katrzyna Chojnacka in einer Zeit von 3:07:35. Beim Halbmarathon waren rund 270 Sportlerinnen und Sportler dabei. Ziel aller Mitmachenden: Das Peene-Stadion in Wolgast.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 07.09.2024 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald