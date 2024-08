Stand: 20.08.2024 11:30 Uhr 32-Jähriger nach Tankbetrug in Stralsund festgenommen

Die Kriminalpolizei in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt gegen einen 32-jährigen Polen. Er hatte am Montagnachmittag eine Tankstelle in Stralsund verlassen, ohne zu bezahlen. Als Polizisten ihn kurze Zeit später auf einem Parkplatz stellten, kam heraus, dass sein Fahrzeug nicht zulassen ist und die Kennzeichen gestohlen sind. Der Mann stand außerdem unter erheblichem Alkoholeinfluss. In seinem Auto fanden die Beamten zudem ein Tütchen mit einer betäubungsmittelähnlichen Substanz. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Betrugs, Diebstahl und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

