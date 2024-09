Stand: 14.09.2024 11:00 Uhr 31. Usedomer Kunstauktion: Mehr als 160 Werke unterm Hammer

In Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) kommen heute bei der 31. Usedomer Kunstauktion Werke von Sabine Curio, Karen Schacht und Oskar Manigk unter den Hammer. Für Kunstfreunde gibt es im Heringsdorfer Kunstpavillion in Sichtweite zum Strand ein breites Angebot an unterschiedlichsten Kunstformen: Darunter Fotografien von Claudia Otto, Plastiken von Reinhard Jacob und Barabara Löffler, Radierungen von Inge Jastram oder Eisengusswerke von Achim Kühn. Die höchsten Startpreise haben Werke von Harald Metzkes, darunter das Öl-Gemälde "Das Gehöft des Künstlers in Wegendorf" mit 3.500 Euro und ein Ölgemälde der Hamburger Katharinenkirche von Leonard Sandrock für 5.000 Euro. Ein Werk von Karen Schacht wird zu einem Startpreis von 8.300 Euro aufgerufen. Auch ein Selbstbildnis von Otto Niemeyer-Holstein wird versteigert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 14.09.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald