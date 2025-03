Stand: 21.03.2025 11:05 Uhr 13-Jähriger angefahren: Prozessbeginn gegen Cabrio-Halter im Juni

Nach dem schweren Unfall im vergangenen Jahr in Prora auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) steht der 47-Jährige Halter des Cabrios am 12. Juni vor dem Amtsgericht Stralsund. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hatte im Februar Anklage gegen den Mann von der Insel Rügen erhoben. Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, Mitte August 2024 Jahres einen 13 Jahre alten Schüler in Prora angefahren und schwer verletzt zu haben. Der Junge kam damals mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald. Das Amtsgericht Stralsund hat ihm deswegen vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen. Der Mann hatte eingeräumt, der Fahrer gewesen zu sein, schildert den Tatablauf jedoch anders. Er fühlte sich von dem Schüler aus Bremen provoziert und habe deswegen gewendet. Als er den Jungen seinen Angaben nach versehentlich berührte, sei er auch ausgestiegen und habe Hilfe angeboten. Ein weiterer Prozesstag wurde für den 16. Juni angesetzt.

