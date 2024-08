13-Jähriger offenbar bewusst angefahren: Cabrio-Modell identifiziert Stand: 19.08.2024 10:59 Uhr Nach dem folgenschweren Vorfall in Prora auf Rügen in der vergangenen Woche mit einem bislang unbekannten Cabrio ist laut Polizei der Fahrzeugtyp identifiziert. Ein Unbekannter hatte mit dem Auto mutmaßlich bewusst einen Jungen angefahren.

Die Ermittler im Falle des mutmaßlichen Angriffs auf einen 13-Jährigen in Prora auf Rügen machen erste Fortschritte. Laut Polizei konnte der Fahrzeugtyp des Cabrios identifiziert werden, mit dem ein Unbekannter den Jungen absichtlich angefahren haben soll. Demnach soll es sich um ein BMW-Cabrio E46 handeln.

Neue Erkenntnisse aus Befragung des Verletzten

An das Modell konnte sich der angefahrene und verletzte Schüler in einer Polizeibefragung erinnern. Der 13-Jährige ist bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder zuhause in Bremen, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrer dauern demnach an.

Frontal mit dem Schüler zusammengestoßen

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich am Mittwoch eine Gruppe von sieben Jungen, die auf Klassenfahrt auf Rügen waren, gegen 21 Uhr in der Nähe ihrer Jugendherberge auf. Auf der Proraer Allee fuhr der unbekannte Fahrer in Richtung Binz an ihnen vorbei und ließ sich angeblich durch eine Geste eines 13-Jährigen provozieren. Daraufhin soll der Mann gewendet haben und mit erheblicher Geschwindigkeit auf den Jungen zugefahren sein. Nach Aussage mehrerer Zeugen steuerte der Fahrer mit einer absichtlichen Lenkbewegung auf ihn zu. Das Cabrio sei frontal mit dem Schüler zusammengestoßen, wodurch er mehrere Meter weit auf eine Grünfläche geschleudert und schwer verletzt wurde. Danach soll der Cabriofahrer davongefahren sein.

