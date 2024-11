Nach Unfallflucht auf Rügen: Cabrio-Halter bleibt ohne Fahrerlaubnis Stand: 30.11.2024 08:55 Uhr Der Halter des Cabrios, der im August auf Rügen einen 13-jährigen Schüler angefahren haben soll, bleibt weiterhin ohne Fahrerlaubnis. Er hat gegen das Urteil des Amtsgerichts Stralsund bisher keine Rechtsmittel eingelegt.

Nach den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten sich die Hinweise verdichtet, dass der 47-jährige Halter des Cabrios zum Tatzeitpunkt auch am Steuer saß. Deswegen hatte ihm das Amtsgericht Stralsund Mitte November die Fahrerlaubnis entzogen - wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach Angaben des Amtsgerichts Stralsund muss nun in einem Prozess entschieden werden, ob er die Lizenz zurückbekommt. Dem Mann wird vorgeworfen, im August einen 13-jährigen Bremer Schüler in Prora absichtlich angefahren und dabei schwer verletzt zu haben. Ein DEKRA-Gutachten zum möglichen Tatfahrzeug steht den Angaben zufolge noch aus.

Junge aus Bremen fliegt mehrere Meter durch die Luft

Der Vorfall passierte in den Abendstunden des 14. August in Prora auf Rügen. Der Verdächtige soll in der Nähe der Jugendherberge in Prora den 13-Jährigen gezielt angefahren haben. Dieser sei mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden und musste mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Vorher hatte der Junge den Fahrer angeblich mit einer Geste provoziert. Augenzeugen berichteten, der Fahrer habe den Wagen gewendet, den 13-Jährigen frontal erfasst und sei dann geflüchtet. Der Junge war auf einer Klassenfahrt auf der Insel und mit anderen Schülern entlang der Straße unterwegs gewesen. Seine Klassenkameraden trugen den Verletzten rund 500 Meter weit zurück zur Jugendherberge.

