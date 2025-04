Stand: 18.04.2025 15:00 Uhr 100 Läufer erwartet beim 75. Parklauf Griebenow

Am Sonnabend fällt um 10 Uhr der Startschuss für den 75. Parklauf am Schloss Griebenow (Landkreis Vorpommern-Rügen). Die Teilnehmer können zwischen drei verschiedenen Distanzen wählen, weshalb sich dieser Landschaftslauf für die ganze Familie eignet, heißt es von den Veranstaltern. Fünf Euro Startgebühr kosten die fünf und zehn Kilometer langen Strecken und die eine Meile, also 1,6 Kilometer, ist kostenfrei. Der Parklauf führt über Landwege, teilweise über Straßen und endet dann wieder im Schlosspark Griebenow. Wer sich spontan entscheiden möchte mitzulaufen, kann sich einfach am Sonnabend ab 9 Uhr direkt am Schloss Griebenow für den Lauf anmelden. Wer den Nachmittag österlich ausklingen lassen möchte, kann ab 17 Uhr zum Osterfeuer bei der Feuerwehr Griebenow gehen.

