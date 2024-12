Stand: 12.12.2024 07:10 Uhr Zwei Autos bei Garagenbrand in Güstrow komplett zerstört

Am Mittwochabend rückte die Feuerwehr in Güstrow aus, um den Brand einer Doppelgarage zu löschen. Zwei Autos, die darin abgestellt waren, brannten vollständig aus. Zudem wurde ein benachbartes Wohnhaus beschädigt. Zehn Menschen mussten sich vorsorglich in Sicherheit bringen. Sie konnten kurz darauf in ihre Häuser zurückkehren. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Ein Brandursachenermittler und die Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

